دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مقتل خاطف الطائرة البنجالية

لقي خاطف الطائرة البنجالية، مصرعه متأثرا بنيران أُصيب بها أثناء القبض عليه.

وتعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية البنجالية لمحاولة اختطاف، في رحلتها المُتجهة إلى دبي في بنجلاديش.

وكانت السلطات البنجالية، قد أعلنت مساء اليوم الأحد، انتهاء محاولة اختطاف طائرة ركاب تابعة لخطوط «بايمان» كانت مُتجهة إلى دبي، وإلقاء القبض على المنفذ، وإجلاء جميع الركاب دون تعرضهم لأي أذى.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الطائرة تمكنت من الهبوط اضطراريًا في مطار شاه أمانات الدولي في تشاتوغرام، وتم إجلاء جميع الركاب بأمان من الطائرة من طراز بوينج 737-800.

ووردت تقارير إعلامية عن تعرض أحد أفراد طاقم الطائرة للإصابة بالرصاص فيما لا يزال الخاطفون المشتبه بهم على متن الطائرة المحاصرة من قبل رجال الشرطة وكتيبة التدخل السريع في المطار. وأشارت وكالة «فرانس برس»، إلى أن مسلحًا حاول اقتحام قُمرة القيادة الخاصة بالطائرة.

وقالت صحيفة «جلف نيوز» الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الطائرة تابعة لخطوط «بيمان» البنجالية، وكانت متجهة من مدينة دكا إلى دبي.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن أحد أفراد طاقم الطائرة، ربما يكون أصيب بالرصاص، وتم إجلاء ركاب الطائرة عنها.

كما قالت الصحيفة إن الخاطفين المشتبه بهم لا يزالوت على متن الطائرة، ولا تزال هناك تفاصيل مرتقبة، حول إذا ما كان بحوزتهم رهائن أم لا.

كما انتشرت الشرطة وكتيبة من التدخل السريع في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنجالية.