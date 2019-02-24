السعودية اليوم / الأمير سعود بن خالد الفيصل يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العريف متعب الحربي



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بعد صلاة المغرب اليوم، صلاة الميت في المسجد النبوي الشريف على شهيد الواجب العريف متعب هايس فاهد المحمدي الحربي، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد بالحد الجنوبي .

وأدى الصلاة مع سموه على الشهيد قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص اللواء حسين جابر الحربي ، ومدير فرع وزارة الحرس الوطني خالد بن عبدالعزيز التويجري، وعدد من القادة العسكريين وزملاء الشهيد وجموع المصلين .

ونقل سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنورة - حفظهم الله - لأسرة وذوي الشهيد الحربي.

وقال سموه: إن الشهيد قدم صورة من أروع صور التضحية والفداء، وهو يذود عن حمى الوطن ومقدساته، مؤكدًا أن الشهادة تحت راية التوحيد وفي سبيل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدرات الوطن الغالي شرف عظيم، يكرم الله به من يشاء من عباده، سائلًا الله أن يتقبله في الشهداء والصالحين.

من جهتهم عبر أهالي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على مشاعرهم ومواساتهم لهم ، سائلين الله له المغفرة والرحمة.

// انتهى //

21:29ت م

0289



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بعد صلاة المغرب اليوم، صلاة الميت في المسجد النبوي الشريف على شهيد الواجب العريف متعب هايس فاهد المحمدي الحربي، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد بالحد الجنوبي .وأدى الصلاة مع سموه على الشهيد قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص اللواء حسين جابر الحربي ، ومدير فرع وزارة الحرس الوطني خالد بن عبدالعزيز التويجري، وعدد من القادة العسكريين وزملاء الشهيد وجموع المصلين .ونقل سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنورة - حفظهم الله - لأسرة وذوي الشهيد الحربي.وقال سموه: إن الشهيد قدم صورة من أروع صور التضحية والفداء، وهو يذود عن حمى الوطن ومقدساته، مؤكدًا أن الشهادة تحت راية التوحيد وفي سبيل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدرات الوطن الغالي شرف عظيم، يكرم الله به من يشاء من عباده، سائلًا الله أن يتقبله في الشهداء والصالحين.من جهتهم عبر أهالي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على مشاعرهم ومواساتهم لهم ، سائلين الله له المغفرة والرحمة.// انتهى //21:29ت م0289

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير سعود بن خالد الفيصل يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العريف متعب الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.