السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات رقابية على مقدمي الوجبات الغذائية



مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة، وبالتعاون مع بلدية أجياد الفرعية، والإدارة العامة لشؤون البلديات، وإدارة المتابعة، حملة شاملة على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية في عدد من المواقع ضمن نطاق المنطقة المركزية.

كما نفذت بلدية الشوقية الفرعية، جولة رقابية على سوق الخضروات والورقيات المركزي بالكعكية، حيث تم رصد عدة ملاحظات، أبرزها ظاهرة البروزات التي تعيق حركة المشاة، وجرى على إثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المباسط المخالفة.

من جهة أخرى تواصل بلدية العتيبية الفرعية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين، حيث صادرت البلدية 6 مباسط متنوعة، وجرى تسليم مباسط الخضار والفواكه للجمعيات الخيرية، كما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية المختصة لإتخاذ الإجراءات النظامية.

ورصت بلدية العزيزية الفرعية، عددًا من الملاحظات الصحية على مقدمي الوجبات الغذائية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

// انتهى //

21:00ت م

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مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة، وبالتعاون مع بلدية أجياد الفرعية، والإدارة العامة لشؤون البلديات، وإدارة المتابعة، حملة شاملة على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية في عدد من المواقع ضمن نطاق المنطقة المركزية.كما نفذت بلدية الشوقية الفرعية، جولة رقابية على سوق الخضروات والورقيات المركزي بالكعكية، حيث تم رصد عدة ملاحظات، أبرزها ظاهرة البروزات التي تعيق حركة المشاة، وجرى على إثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المباسط المخالفة.من جهة أخرى تواصل بلدية العتيبية الفرعية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين، حيث صادرت البلدية 6 مباسط متنوعة، وجرى تسليم مباسط الخضار والفواكه للجمعيات الخيرية، كما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية المختصة لإتخاذ الإجراءات النظامية.ورصت بلدية العزيزية الفرعية، عددًا من الملاحظات الصحية على مقدمي الوجبات الغذائية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.// انتهى //21:00ت م0280

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