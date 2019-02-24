السعودية اليوم / أمطار على محافظة تربة



الطائف 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة تربة، شملت عدداً من المراكز التابعة للمحافظة .

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

من جهتها نبهت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

20:34ت م

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الطائف 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسهطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة تربة، شملت عدداً من المراكز التابعة للمحافظة .جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .من جهتها نبهت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.// انتهى //20:34ت م0268

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