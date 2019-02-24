السعودية اليوم / جامعة الأعمال والتكنولوجيا تستضيف مؤتمر التعليم الخليجي العاشر ومعرضه

جدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساستضافت جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT للمرة الثالثة مؤتمر التعليم الخليجي العاشر ومعرضه تحت رعاية معالي وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ ، الذي بدأ أعماله اليوم بحضور وكيل وزارة التعليم الدكتور سعد الفهيد، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان ، ومجموعة من الباحثين والأكاديميين وصناع القرار.وأكد معالي دولة رئيس وزراء مصر الأسبق المهندس إبراهيم محلب خلال حفل الافتتاح أن الاقتصاد الأخضر يفرض نفسه على العالم يوما بعد يوم ، ومفهوم هذ النوع هو الاقتصاد الذي يسعى لزيادة معدلات التنمية وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص والعام من خلال الاستثمار بكفاءة، واستخدام الموارد الطبيعية، وإعطاء الأولوية للمشروعات قليلة انبعاث الكربون وقليلة التلوث وقليلة النفايات.وقال: "إن الطريق إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر يعتمد على مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك والشراء والاستثمار وإيجاد نظام مالي يعطي حوافز ضريبية، ويكون هدفه تخفيض أسعار المنتجات البيئية ، وبذلك يؤدي إلى تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء والاهتمام بالإحصاءات وأدوات التحليل".وبين أهمية الاقتصاد الأخضر من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومؤتمر البيئة للتنمية المستدامة تحت عنوان "نحو اقتصاد أخضر", مفيداً أنه لو استثمر ٢٪ في الاقتصاد الأخضر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً على مدار امتداد أربع عقود حتى ٢٠٥٠، فإنه قد يحقق نتائج مذهلة في النمو الاقتصادي والاجتماعي وزيادة فرص العمل ، والحد من استهلاك الطاقة والموارد ، بالإضافة إلى زيادة أرصدة الموارد المتجددة وتخفيف التلوث والانبعاث.وأشاد محلب بعدة توصيات منها: أن الاقتصاد الأخضر هو وسيلة وليس غاية لتحقيق التنمية المستدامة ، والتشديد على أن الاقتصاد الأخضر يحقق النمو الاقتصادي ويعزز الدمج الاجتماعي ويوفر العمل اللائق للجميع ، بالإضافة إلى أهمية دراسة الفرص والتحديات والتكاليف والمنافع التي تنطوي عليها سياسات الاقتصاد الأخضر ، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه العوامل تبعاً لظروف كل بلد، إلى جانب ضرورة مدّ البلدان النامية بالمساعدة التقنية والتكنولوجية لتنفيذ سياسات مشاريع الاقتصاد الأخضر .وأشاد بدور جامعة الأعمال والتكنولوجيا في استقطاب الخبرات والسعي حثيثاً لإيجاد فرص للعمل من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر ، موضحاً أن الانتقال إلى تنمية خضراء ليس حدثاً فورياً يمكن تحقيقه بقرار واحد يتخذ على مستوى عال ، بل يجب عدّه عملية طويلة وشاقة.// انتهى //20:21ت م0264