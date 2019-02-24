انت الان تتابع تفاصيل خبر الملك سلمان يريد دولة فلسطينية على حدود "1937"! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 08:26 مساءً - أخطأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في أحد البنود المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إذ قال إنه "يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1937 (بدلاً من 1967) وعاصمتها القدس الشرقية".

جاء ذلك خلال كلمة للملك سلمان في أول قمة أوروبية عربية، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط مقاطعة نصف الرؤساء والزعماء العرب.

وظهر الملك سلمان (83 عاماً) بوضع صحي سيء كالعادة، وتلعثم 7 مرات خلال كلمته التي استمرت 10 دقائق.

وحضر العاهل السعودي القمة العربية الأوروبية بعد أن اشترط المنظمون عدم مشاركة ولي عهده محمد بن سلمان، نظراً لتورطه في جريمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وحدود 67، هي تلك الحدود العربيّة في دول فلسطين والأردن وسوريا ومصر، حتى 5 يونيو من العام نفسه، عندما احتل الجيش الإسرائيلي مساحاتٍ شاسعة منها.