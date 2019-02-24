السعودية | اكتمال وصول القوات البحرية للمشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط ” الفلك-3”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:01 مساءً, 24 فبراير 2019 م المناطق - الرياض اكتمل وصول القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك-3 إلى مدينة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة وكان في استقبالهم قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي حيث تنطلق فعاليات التمرين صباح اليوم (الاحد) بتاريخ(١٤٤٠/٠٦/١٩هـ) بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الامن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية .

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