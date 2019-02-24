شكرا لقرائتكم الملك سلمان يرسي مبادئ التعايش الدولي : احترام السيادة وعدم التدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تستقيم دون احترام كامل لسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن الميل عن هذه المبادئ الراسخة في العلاقات الدولية من شأنه أن يؤثر على تحقيق التعايش والتعاون المشترك الذي تصبو إليه شعوب العالم.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ اليوم: “أن من مسؤوليتنا جميعًا- تجاه شعوبنا وأجيالنا القادمة أن نعمل على بناء شراكة حقيقية بين الدول العربية والدول الأوروبية تستلهم من تجارب الماضي خططًا للحاضر، ومن تحديات الحاضر فرصًا للمستقبل”.

وشدد الملك سلمان على أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل.

وحول جهود المملكة في مكافحة الإرهاب عالميًّا قال الملك سلمان: لقد عانت المملكة العربية السعودية، شأنها شأن الكثير من الدول الأخرى من الإرهاب وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كافة الأصعدة، بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية، وأثمر التعاون الأمني المشترك مع العديد من الدول عن إحباط العديد من المحاولات الإرهابية الآثمة.



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