الان تتابع “الأرصاد” تكشف أبرز المناطق والمحافظات المتأثرة بالرياح والأمطار الرعدية غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة، قائلة إن أبرز المناطق والمحافظات في المملكة ستتأثر برياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار رعدية، وجاءت المناطق المتأثرة على النحو التالي:

الحدود الشمالية: عرعر، رفحاء، طريف

الجوف: سكاكا، القريات، طبرجل

تبوك: تيماء، أملج، ضباء، حقل

المدينة المنورة: مهد الذهب، العلا، الرايس، العيص، وادي الفرع، الحناكية

حائل: الغزالة، الحائط، البقعاء

القصيم: بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية

الرياض: الخرج، المجمعة، شقراء، الأفلاج، الزلفي، القويعية، الدوادمي، عفيف

مكة المكرمة: جدة، رابغ، خليص، الجموم، الليث، القنفذة، بحرة، رنية، تربة، الطائف، ميسان

جازان ونجران: بيشة، تثليث، العقيق

الشرقية: حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، الدمام، الظهران، القطيف، الاحساء