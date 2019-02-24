المملكة العربية السعودية تصدر 3 أوامر ملكية جديدة

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس السبت 3 أوامر ملكية صادرة من جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، حيث تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود نائب وزير الدفاع وتعينه برتبة وزير.

حيث قد نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، بأن الآمر الثاني كان بأن يتم تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز أل سعود، وتعيينها سفيرة للملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

كما اصدر الأمير بن سلمان أمر ملكي ثالث بصرف راتب شهر كمكافأة للعسكريين الذين يشاركون في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الجانب الجنوبي للملكة العربية السعودية.