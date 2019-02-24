، الملك سلمان في القمة العربية الأوروبية: دعم إيران لميليشيا الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا ،

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، على العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وقال يحفظه الله: "أتمنى أن تسهم القمة في تعزيز علاقاتنا في جميع المجالات"، وأكد الملك سلمان في كلمته على تأييد المملكة العربية السعودية الحل السياسي للأزمة اليمنية .
وثمن خادم الحرمين الشريفين الجهود الأوروبية لحل عادل للقضية الفلسطينية، وقال: "دعم إيران لميليشيا الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا"، وحمل الملك سلمان ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
الملك سلمان في القمة العربية الأوروبية: دعم إيران لميليشيا الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، على العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وقال يحفظه الله: "أتمنى أن تسهم القمة في تعزيز علاقاتنا في جميع المجالات"، وأكد الملك سلمان في كلمته على تأييد المملكة العربية السعودية الحل السياسي للأزمة اليمنية .
وثمن خادم الحرمين الشريفين الجهود الأوروبية لحل عادل للقضية الفلسطينية، وقال: "دعم إيران لميليشيا الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا"، وحمل الملك سلمان ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
07:16 PM
قال في كلمته: أتمنى أن تسهم القمة في تعزيز علاقاتنا بجميع المجالات
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، على العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وقال يحفظه الله: "أتمنى أن تسهم القمة في تعزيز علاقاتنا في جميع المجالات"، وأكد الملك سلمان في كلمته على تأييد المملكة العربية السعودية الحل السياسي للأزمة اليمنية .
وثمن خادم الحرمين الشريفين الجهود الأوروبية لحل عادل للقضية الفلسطينية، وقال: "دعم إيران لميليشيا الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا"، وحمل الملك سلمان ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
، الملك سلمان في القمة العربية الأوروبية: دعم إيران لميليشيا الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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