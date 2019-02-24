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دشنت مدارس النخبة التربوية المباني التعليمية الحديثة لها، وأقامت حفلاً تعريفيًا بحضور محافظ عنيزة، عبدالرحمن السليم، ووكيل المحافظ، سعد السليم، ومدير التعليم، وعدد من الوجهاء والأهالي.
وقال مالك المدارس، علي النهابي، إن مثل هذه المنشآت هي امتداد لتشجيع ودعم القيادة الرشيدة، بكل ما يهم العملية التعليمية التربوية، وتطويره واستغلال أفضل الإمكانات الحديثة في سبيل إيجاد بيئة تعليمية تربوية مواكبة للمتغيرات، وتوفير كل ما يحتاجه النشء في سبيل إعداده مواطناً صالحاً يخدم وطنه ودينه في جميع المجالات.
مدارس النخبة تدشن عددًا من المباني التعليمية الحديثةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
دشنت مدارس النخبة التربوية المباني التعليمية الحديثة لها، وأقامت حفلاً تعريفيًا بحضور محافظ عنيزة، عبدالرحمن السليم، ووكيل المحافظ، سعد السليم، ومدير التعليم، وعدد من الوجهاء والأهالي.
وقال مالك المدارس، علي النهابي، إن مثل هذه المنشآت هي امتداد لتشجيع ودعم القيادة الرشيدة، بكل ما يهم العملية التعليمية التربوية، وتطويره واستغلال أفضل الإمكانات الحديثة في سبيل إيجاد بيئة تعليمية تربوية مواكبة للمتغيرات، وتوفير كل ما يحتاجه النشء في سبيل إعداده مواطناً صالحاً يخدم وطنه ودينه في جميع المجالات.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
07:07 PM
بحضور محافظ عنيزة ومسؤولين وأهالي
دشنت مدارس النخبة التربوية المباني التعليمية الحديثة لها، وأقامت حفلاً تعريفيًا بحضور محافظ عنيزة، عبدالرحمن السليم، ووكيل المحافظ، سعد السليم، ومدير التعليم، وعدد من الوجهاء والأهالي.
وقال مالك المدارس، علي النهابي، إن مثل هذه المنشآت هي امتداد لتشجيع ودعم القيادة الرشيدة، بكل ما يهم العملية التعليمية التربوية، وتطويره واستغلال أفضل الإمكانات الحديثة في سبيل إيجاد بيئة تعليمية تربوية مواكبة للمتغيرات، وتوفير كل ما يحتاجه النشء في سبيل إعداده مواطناً صالحاً يخدم وطنه ودينه في جميع المجالات.
، مدارس النخبة تدشن عددًا من المباني التعليمية الحديثة ،
المصدر : الخليج 365
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