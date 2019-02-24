، السيسي في افتتاح القمة العربية الأوروبية: ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة الإرهاب ،

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حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى؛ من استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال "السيسي": نحن اليوم في أمسّ الحاجة للوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة الإرهاب المقيت.
وأكد الرئيس المصري أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب، وقال: "ترك النزاعات بدون تسويات يمثل تقصيرًا ستسألنا عنه الأجيال المقبلة"، وطالب "السيسي" بمقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب.
وتابع "السيسي" قائلاً: آن الأوان لتتحول الشرق الأوسط من منطقة نزاعات إلى منطقة نجاحات. وأضاف: "ننظر لقضية الهجرة ليس كتحدٍّ، وإنما كمجال واعد للتعاون".
السيسي في افتتاح القمة العربية الأوروبية: ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة الإرهابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى؛ من استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال "السيسي": نحن اليوم في أمسّ الحاجة للوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة الإرهاب المقيت.
وأكد الرئيس المصري أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب، وقال: "ترك النزاعات بدون تسويات يمثل تقصيرًا ستسألنا عنه الأجيال المقبلة"، وطالب "السيسي" بمقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب.
وتابع "السيسي" قائلاً: آن الأوان لتتحول الشرق الأوسط من منطقة نزاعات إلى منطقة نجاحات. وأضاف: "ننظر لقضية الهجرة ليس كتحدٍّ، وإنما كمجال واعد للتعاون".
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
07:00 PM
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
07:05 PM
حذّر من استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى؛ من استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال "السيسي": نحن اليوم في أمسّ الحاجة للوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة الإرهاب المقيت.
وأكد الرئيس المصري أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب، وقال: "ترك النزاعات بدون تسويات يمثل تقصيرًا ستسألنا عنه الأجيال المقبلة"، وطالب "السيسي" بمقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب.
وتابع "السيسي" قائلاً: آن الأوان لتتحول الشرق الأوسط من منطقة نزاعات إلى منطقة نجاحات. وأضاف: "ننظر لقضية الهجرة ليس كتحدٍّ، وإنما كمجال واعد للتعاون".
، السيسي في افتتاح القمة العربية الأوروبية: ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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