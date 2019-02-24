، السيسي في افتتاح القمة العربية الأوروبية: ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة الإرهاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر من استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى؛ من استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال "السيسي": نحن اليوم في أمسّ الحاجة للوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة الإرهاب المقيت.

وأكد الرئيس المصري أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب، وقال: "ترك النزاعات بدون تسويات يمثل تقصيرًا ستسألنا عنه الأجيال المقبلة"، وطالب "السيسي" بمقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب.

وتابع "السيسي" قائلاً: آن الأوان لتتحول الشرق الأوسط من منطقة نزاعات إلى منطقة نجاحات. وأضاف: "ننظر لقضية الهجرة ليس كتحدٍّ، وإنما كمجال واعد للتعاون".