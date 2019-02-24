هكذا تستعد الزراعة في غزة لهجمات الجراد المحتملة

أكدت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الاحد، إنها تستعد لتحركات الجراد المحتملة على قطاع غزة، وتأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهته.

وقال مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة في غزة وائل ثابت، بأن وزارته تراقب تحركات "الجراد" حيث تم أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أسراب الجراد؛ إذا قدر لها التوجه إلى الأراضي الفلسطينية، علماً بأن الأسراب توجهت من السعودية إلى الحدود الأردنية.

وأشار ثابت الى أنه من ضمن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة هو التواصل مع منظمة الزراعة والأغذية "الفاو" لتحديد وجهة الجراد في الإقليم.

وأضاف أن الطواقم الفنية والارشادية بالوزارة تقوم بإعداد النشرات الإرشادية الخاصة بطرق مكافحة الجراد، كما تم الإعلان عن الخط الساخن 0595613383 وذلك في حال اكتشاف أي حشرة.