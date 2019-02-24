«الصحة» ترصد معاملات بأسماء متوفين.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة عن قيام بعض المواطنين باستغلال أسماء وهويات أشخاص متوفين، لإجراء معاملات باسمهم عبر الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، بغية الحصول على بعض الأموال.

ونقلت مصادر «عاجل» عن مستشار وزير الصحة المشرف العام على برنامج الصحة الإلكتروني وتقنية المعلومات تأكيده بأن الجهات المختصة بالوزارة رصدت بعض الحالات التي تشير إلى قيام بعض الورثة باستخدام الحسابات البنكية للأشخاص المتوفين، «والتصرف فيها قبل إصدار حصر الورثة، وإجراء معاملات لدى الجهات الحكومية باسم المتوفى أو بوكالة سابقة صادرة قبل الوفاة بمعاملات مزورة بغية الحصول على مستحقات مالية وغيرها«.

وبينت مصادر «عاجل» أن الوزارة شددت على ضرورة رصد كافة حالات الوفاة وتسجيلها إلكترونيًّا بنظام وفيات موحد تعمل عليه جميع الجهات والمنشآت الصحية في المملكة، مما سيمكن من رفع سرعة ودقة بيانات الوفيات وتوفير الإحصائيات الدقيقة لتحديد أعداد ونسب الوفيات وأسبابها في المملكة، والحد من التزوير باستخدام البلاغات الورقية المزورة وتوفير المعلومات المتعلقة بالوفيات لمتخذي القرار في الجهات المعنية.