السعودية اليوم / محافظو الكامل ورابغ والجموم وبحرة وخليص يجتمعون بالفريق المكلف بدراسة تطوير هيئة تطوير مكة المكرمة



مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

عقد محافظو الكامل ورابغ والجموم وبحرة وخليص اليوم اجتماعا في محافظة رابغ مع فريق العمل المكلف بدراسة تطوير وتحديث أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية الاقليمة بالمنطقة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه حفظهما الله .

وناقش الاجتماع أهم التحديات التنموية والاحتياجات المستقبلية للمحافظات الفرص الاقتصادية والعناصر المطلوبة لتفعيلها والاحتياجات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات خاصة الاجتماعية والبنية التحتية .

وخلص الاجتماع على تصور سوف يدرس ويعرض للمناقشة مرة أخرى تمهيداً لأعتماده وتطبيقه على الواقع .

وأكد محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني أن هناك تفاؤل بمثل هذه الخطوات الهادفة إلى توفير سبل الراحة للمواطنين وتشجيع الإقامة بالمحافظات، مقدماً شكره تقديره بأسمه وأهالي المحافظة بالشكر والتقدير لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، على ما يبذلانه من جهد ودعم لبناء وتنمية المكان والإنسان في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها.

// انتهى //

19:54ت م

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مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسعقد محافظو الكامل ورابغ والجموم وبحرة وخليص اليوم اجتماعا في محافظة رابغ مع فريق العمل المكلف بدراسة تطوير وتحديث أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية الاقليمة بالمنطقة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه حفظهما الله .وناقش الاجتماع أهم التحديات التنموية والاحتياجات المستقبلية للمحافظات الفرص الاقتصادية والعناصر المطلوبة لتفعيلها والاحتياجات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات خاصة الاجتماعية والبنية التحتية .وخلص الاجتماع على تصور سوف يدرس ويعرض للمناقشة مرة أخرى تمهيداً لأعتماده وتطبيقه على الواقع .وأكد محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني أن هناك تفاؤل بمثل هذه الخطوات الهادفة إلى توفير سبل الراحة للمواطنين وتشجيع الإقامة بالمحافظات، مقدماً شكره تقديره بأسمه وأهالي المحافظة بالشكر والتقدير لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، على ما يبذلانه من جهد ودعم لبناء وتنمية المكان والإنسان في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها.// انتهى //19:54ت م0260

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