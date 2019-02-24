السعودية اليوم / وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي يطلع على عينة من السجاد الجديد للمسجد النبوي



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

‎ اطلع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني الشريف اليوم على عينة السجاد الجديد للمسجد النبوي .

وأوضح مدير قسم السجاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بندر الحسيني أن السجاد تم صنعه خصيصاً للمسجد النبوي الشريف ويتسع لأربع صفوف كما تم تغير المقاسات بين الصفوف الأربع لراحة المصلين ، ويعتبر من أفضل أنواع السجاد في العالم ويمتاز بوفرة صوفه وكثافته وارتفاعه وجودته العالية ، حيث يصنع بشروط ومواصفات فنية دقيقة ومعايير خاصة بما يتناسب مع المسجد النبوي .

//انتهى//

19:28ت م

0252



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس‎ اطلع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني الشريف اليوم على عينة السجاد الجديد للمسجد النبوي .وأوضح مدير قسم السجاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بندر الحسيني أن السجاد تم صنعه خصيصاً للمسجد النبوي الشريف ويتسع لأربع صفوف كما تم تغير المقاسات بين الصفوف الأربع لراحة المصلين ، ويعتبر من أفضل أنواع السجاد في العالم ويمتاز بوفرة صوفه وكثافته وارتفاعه وجودته العالية ، حيث يصنع بشروط ومواصفات فنية دقيقة ومعايير خاصة بما يتناسب مع المسجد النبوي .//انتهى//19:28ت م0252

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