السعودية اليوم / إيقاف العشرات من المهربين والمهاجرين بالجزائر



الجزائر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري 15 مهرباً بمدينتي تمنراست وبرج باجي مختار جنوب البلاد، وصادر منهم شاحنة و5 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط ومواد أخرى .

وأضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية الذي اورد النبأ اليوم أن عناصرها بمدينة تيارت أوقفت 26 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة .

// انتهى //

19:13ت م

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الجزائر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأوقف الجيش الجزائري 15 مهرباً بمدينتي تمنراست وبرج باجي مختار جنوب البلاد، وصادر منهم شاحنة و5 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط ومواد أخرى .وأضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية الذي اورد النبأ اليوم أن عناصرها بمدينة تيارت أوقفت 26 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة .// انتهى //19:13ت م0250

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