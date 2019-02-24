السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي رئيس أركان جيش الطيران التونسي



عمّان 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، رئيس أركان جيش الطيران التونسي اللواء محمد الحجام، الذي يزور الأردن حاليًا.

وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

18:45ت م

0246



عمّان 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، رئيس أركان جيش الطيران التونسي اللواء محمد الحجام، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //18:45ت م0246

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