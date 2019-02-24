شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ 58 لليوم الوطنى الكويتي .. المملكة والكويت " أخوة وسند " والان نبدء بالتفاصيل

تحتفل غداً دولة الكويت الشقيقة بالذكرى الـ 58 لليوم الوطني لاستقلالها والذكرى الـ 28 لتحريرها، والذكرى الـ 13 لتولي سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم .

ومشاركة من المملكة مع أشقائها في دولة الكويت هذه المناسبة أطلقت وزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي " الهوية الإعلامية الموحدة للاحتفاء باليوم الوطني الكويتي الثامن والخمسون، ويوم التحرير الثامن والعشرين ،متوشحاً بعبارة " إخوة وسند " ، وذلك تأكيداً لمكانة الكويت حكومةً وشعباً في قلوب السعوديين، وتعزيزاً للتلاحم بين البلدين الشقيقين .

و سفارة دولة الكويت لدى المملكة مساء أمس في حي السفارات بالعاصمة الرياض " أمسية للفنون الكويتة الشعبية " ، بمناسبة ذكرى أيامها الوطنية.

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وقدمت فرقة الفنون الشعبية بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، عروضا من التراث الكويتي الفني منها الطنبورة والدزة والشابوري والسواحلي والسامري. وسط تفاعل من الحضور على أصوات الاهازيج فيما ارتفعت في أرجاء المكان أعلام المملكة والكويت.

والعيد الوطني الكويتي هو عطلة رسمية احتفالاً بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام وكانت الكويت قد حازت على استقلالها في 19 يونيو 1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.

وقد شهدت الذكرى السنوية لذلك التاريخ أول احتفال كويتي بعيد الاستقلال، حيث اُقيم في 19 يونيو 1962، وظل الكويتيون يقيمون عيد الاستقلال الكويتي في 19 يونيو من كل عام ما بين عامي 1962-1964، حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام بداية من عام 1965، نظرًا لحرّ الصيف الشديد في الكويت الذي يحول دون إقامة احتفالات تتناسب مع المناسبة ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في هذا التاريخ الذي أصبح يسمى بـ"العيد الوطني".