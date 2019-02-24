شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين : فلسطين .. "القضية الأولى " للعرب والان نبدء بالتفاصيل

- استقرار المنطقة العربية استقرارا لأوروبا والعالم

- المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للقضية اليمنية

- بذلنا جهودا كبيرة لإنجاح مشاورات السويد

- نحمل الميليشيا الإرهابية مسئولية الوضع القائم فى اليمن

- تدخلات إيران فى شؤون الدول يتطلب تدخلا دولياً موحداً

نجدد دعوتنا للحل السياسي لأزمات الدول العربية وفقا للمرجعيات الدولية

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-نؤكد على أهمية العمل المشترك فى مواجهة الإرهاب وغسل الاموال

- من مسؤوليتنا تجاه شعوبنا العمل على شراكة عربية - أوروبية حقيقة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى كلمته أمام القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ المصرية اليوم ، أن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للدول العربي، وأن المملكة ستظل داعمة لحقوق الشعب الفسطينى .

وقال خادم الحرمين أن استقرارالمنطقة العربية استقراراً لأوروبا والعالم أجمع ، مؤكدا جلالته إلى أن على أهمية الحل السياسي للقضية اليمنية، موضحاً إلى أن المملكة بذلت بذلنا جهودا كبيرة لإنجاح مشاورات السويد ، إلا أن هناك من يقوم بعرقل ومنع تنفيذ ينود الاتفاق ، وحمل الملكة سلمان فى كلمته أمام القمة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من غيران مسئولية الوضع القائم فى اليمن

وقال فخامنه أنه من الضروري أن يكون هناك تدخلا دوليا وموقفا موحدا لوقف التدخلات الإيرانية فى شؤون دول المنطقة نؤكد على أهمية العمل المشترك فى مواجهة الإرهاب وغسل الأموال.

وجدد خادم الحرمين الشريفين دعوة المملكة إلي إيجاد حلول سياسية لأزمات الدول العربية وفقا للمرجعيات الدولية ، مختتما كلمته قائلا : من مسؤوليتنا جميعا تجاه شعوبنا وأجيالنا القادمة أن نعمل على بناء شراكة حقيقة بين الدول العربية والأوروبية نستلهم فيها تجارب الماضى خططاً للحاضر .