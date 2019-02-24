شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي بدأت أعمالها اليوم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المركز الدولي للمؤتمرات، كان في استقباله - أيده الله - فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.



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