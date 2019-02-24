السيسي: نحن اليوم في أشد الحاجة للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة الإرهاب المقيت

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شرم الشيخ أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن العالم صار اليوم في أمس الحاجة للوقوف صفا واحدا لمواجهة الإرهاب المقيت.

وشدد السيسي بكلمته الافتتاحية للقمة العربية الأوربية المنعقدة في شرم الشيخ اليوم أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب.

وقال السيسي إن :” ترك النزاعات بدون تسويات يمثل تقصيرا ستسألنا عنه الأجيال المقبلة”.

وطالب السيسي بمقاربة دولية شاملة لمعالجة قضية الإرهاب وضبط الحدود الدولية.

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