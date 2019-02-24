بث مباشر.. بحضور الملك سلمان.. بدء أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شرم الشيخ افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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