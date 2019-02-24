شكرا لقرائتكم الملك سلمان يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوربية في شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شرم الشيخ

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي بدأت أعمالها اليوم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المركز الدولي للمؤتمرات، كان في استقباله – أيده الله – فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.



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