شكرا لقرائتكم أمير الرياض يرعى مؤتمر وقار لكبار السن الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض تنظم الجمعية السعودية لمساندة كبار السن ” وقار” مؤتمر أفضل الممارسات لمساندة كبار السن (مهنية الممارسة وحاجة المجتمع) بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مارس المقبل.

والمؤتمر علمي متخصص يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة لمناقشة ودراسة وطرح كل ما يتعلق بقضايا كبار السن وتبادل التجارب والخبرات حولها وإطلاق عدد من المبادرات واستعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية من خلال الأوراق العلمية وورش العمل بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والباحثين إقليميًا ودوليًا.



مختارات 3 أوامر أصدرها الأمير محمد بن سلمان باسم الملك تُسجل في تاريخ السعودية



فضيحة جديدة لقطر.. الدوحة تدفع مليون دولار شهريًا لأحد مقربي ترامب مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.