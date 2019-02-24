الان تتابع الملك سلمان يصل إلى مقر القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، ليرأس وفد المملكة إلى أعمال هذه القمة.

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