الان تتابع القوات البرية تتوج ببطولة كرة السلة في دورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب القوات البرية بطولة كرة السلة لدورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة بفوزه أمس على منتخب قوات الدفاع الجوي بنتيجة (٨٦/ ٨٢) بالصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة.

وتوج قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية اللواء الطيار الركن عبدالله بن سعد الشمراني، منتخب القوات البرية بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال منتخب قوات الدفاع الجوي الميداليات الفضية بحصوله على المركز الثاني، وجاء منتخب القوات الجوية في المركز الثالث والميداليات البرونزية.

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كما كرم اللواء الشمراني، حكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة وحصل لاعب منتخب الدفاع الجوي والمنتخب السعودي مرزوق غازي المولد على كأس أفضل لاعب وكأس أفضل هداف وكأس أفضل لاعب في التسديد الثلاثية.

حضر نهائي البطولة المهندس يوسف بن عبدالله الناجم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل.