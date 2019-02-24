شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الحدود الشمالية تُطلق البوابة الإلكترونية لبرامج الدبلومات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عرعر)

أطلق مدير جامعة الحدود الشمالية المكلف الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني اليوم البوابة الإلكترونية لبرامج الدبلومات التي أطلقتها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.

وبيّن عميد تقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الفرائضي مميزات البوابة الإلكترونية لبرامج الدبلوم وكيفية الاطلاع على تفاصيلها وآلية التسجيل بها، والمعلومات التقنية المرتبطة بها من برمجة وتصميم، قامت به وحدة البرمجة التابعة لعمادة تقنية المعلومات بالتنسيق مع وحدة الدبلومات بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وعرض عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور معن المدني شرحاً عن برامج الدبلومات وعددها سبعة برامج تنقسم إلى نوعين، منها ما بعد البكالوريوس وهي تخصصات: المحاماة، وإدارة الموارد البشرية، والإرشاد الأسري، والأمن السيبراني، وثلاثة برامج بعد الثانوية العامة وهي: التحرير والسكرتاريا، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي التطبيقي.

من جانبه, قال مدير الجامعة المكلف: إن هذه الخطوة تعد إضافة نوعية إلى مسيرة الجامعة الأكاديمية ودورها الريادي في تقديم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل لمختلف فئات المجتمع المحلي، بما يمكّنهم من تحسين مستوى تحصيلهم الأكاديمي، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وما تقدمه الجامعة من بنية تحتية متقدمة، ومرافق تعليمية وتدريبية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات، مبيناً أن التنوع في برامج الدبلوم يتيح الفرصة لمختلف الفئات العمرية بعد الثانوية العامة والبكالوريوس لاختيار البرنامج الذي يتناسب واحتياجات الطالب أو الطالبة، وبما يتوافق ومتطلبات سوق العمل وتطوير مهاراتهم المعرفية والوظيفية في مقر الجامعة بعرعر وفروعها في محافظات رفحاء وطريف والعويقيلة.