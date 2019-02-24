شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف: تعويض المزارعين عن استصلاح منطقة «الرامس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلنت بلدية محافظة القطيف عن بدء التعويض للمزارعين عن استصلاحهم لأرض منطقة الرامس وتعويض المنطقة وفق الأنظمة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل أن ذلك يأتي استكمالاً للأعمال التنموية بالمحافظة وبعد الانتهاء من تطوير وسط العوامية والعمل على فتح الطرق الشريانية الرابطة بين مدن القطيف وتطوير المناطق المشمولة بالأعمال المدرجة على عاتق البلدية والجهات الأخرى واستكمالا لمحيط منطقة وسط العوامية.

وأشار الى بدء التعويض للمزارعين عن استصلاحهم لأرض منطقة الرامس وتعويض المنطقة وفق الأنظمة وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مبينا أن البلدية تأمل من المستفيدين مراجعة البلدية بدءًا من يوم غد (الاثنين) الساعه 10 صباحاً مصطحبين معهم (عقد الإيجار أو أي مستمسكات شرعية، مع بطاقة الهوية الوطنية وصور منها).