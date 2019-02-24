الجبير: تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في أمريكا يعكس اهتمام القيادة بتمكين المرأة السعودية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يعكس اهتمام القيادة بتمكين المرأة السعودية. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يعكس اهتمام القيادة بتمكين المرأة السعودية. وهنأ الجبير الأميرة ريما بنت بندر في تغريدة عبر حسابه في تويتر، تمنى فيها لها التوفيق والسداد.



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