شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان: مكافأة العسكريين لها أثر بالغ في نفوس المرابطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، أن الثقة الملكية الكريمة بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها في المناصب التي شغلها والخبرات المتراكمة لديه، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

ورفع رئيس هيئة الأركان العامة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين، وذلك بمناسبة صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وأفاد الرويلي بأن هذا الأمر الكريم يأتي تقديراً منهما لرجال القوات المسلحة المخلصين الذين قدموا التضحيات فداءً للدين ثم الملك والوطن، ما كان له الأثر البالغ في نفوس المرابطين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ويشفي المصابين وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها وقيادتها الحكيمة.