العساف يلتقي وزير خارجية جمهورية لاتفيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف في مدينة شرم الشيخ اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجار رينكيفيتش، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.