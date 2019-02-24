منطاد ولي العهد يبدأ جولته العالمية يونيو المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن منطاد الإمارات في العاصمة البريطانية لندن تصميم منطاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للإعلان عن بدء انطلاق جولته العالمية في يونيو المقبل من العاصمة الرياض ثم تبوك وصولا إلى دول العالم.

وأوضح رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبدالعزيز المنصوري أن تدشين منطاد ولي العهد السعودي، يأتي ضمن النهج المستمر للتقدير المتواصل الذي تقدمه قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان في دعم الإنجازات العربية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وثمن الدعم الكبير لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفريق منطاد الإمارات الذي حقق تميزا كبيرا في مشاركاته العالمية لمنطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومنطاد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والتي نال خلالها الفريق عددا كبيرا من التكريم والجوائز العالمية التي تعد من أهم المحفزات لإطلاق منطاد سمو ولي العهد.

وقال "إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكدت ركيزة العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين التي نتج عنها هذا العمل الذي ينطلق بمشاركة وحضور دولي كبير ضمن سعي أبناء الإمارات في تقدير جهود قيادة وشعب المملكة العربية السعودية في نشر السلم الإقليمي والدولي والمحافظة على مكتسبات الأمة العربية والإسلامية".

وبين المنصوري أن منطاد الأمير محمد بن سلمان سيشارك ويحلق دوليا إلى جانب منطاد الشيخ محمد بن زايد في العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من أستراليا واليابان، ليحمل من خلاله رسالة الوحدة الأخوية بين شعبي المملكة والإمارات في المضي قدما إلى ما فيه من خير للبلدين والأمة العربية والإسلامية في شتى المجالات.