ورشة تناقش دليل الاشتراطات والمعايير للمدن الترفيهية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

نظمت الهيئة العامة للترفيه ورشة عمل تناولت من خلالها "دليل الاشتراطات والمعايير للمدن الترفيهية"، في إطار العمل التكاملي الذي تتبناه لبناء وإثراء قطاع ترفيهي مستدام في المملكة، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهلال الأحمر، والهيئة السعودية للتقييس الخليجي، ولجنة كود البناء السعودية، والهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص وجهات التفتيش.

Advertisements

وناقشت الورشة التي عقدت الأربعاء الماضي التعريف بدليل الاشتراطات والمعايير للمدن الترفيهية الذي يشمل ثلاثة جوانب: التصميم والبناء والسلامة المهنية في المدن الترفيهية وسلامة وأمن الزوار.

كما شاركت الهيئة الجهات ذات العلاقة المسودة الأولية، لأخذ مرئياتها والإجابة عن أسئلتها واستفساراتها، فضلا عن مناقشة الورشة اشتراطات ومعايير الجودة والسلامة في قطاعات الترفيه من مدن الملاهي والألعاب المائية والمراكز العائلية الترفيهية.

يذكر أن دليل الاشتراطات والمعايير الذي طورته الهيئة العامة للترفيه يستند على كودات ومعايير محلية، وأخرى عالمية معتمد تطبيقها في المدن الترفيهية الكبرى، كما يستند على أفضل الممارسات الهندسية والمتطلبات المحددة لتحليل المخاطر التي عادة ما توجد في المدن الترفيهية، ويتضمن الدليل اشتراطات الأمن من الحرائق الخاصة بالألعاب والمباني الترفيهية بناء على تصميم اللعبة والمخاطر التابعة لها، وإرشادات الأمن والسلامة التي تساعد في الحد من المخاطر المهنية والسلامة العامة.