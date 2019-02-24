دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper محطات هامة في مسيرة الأمير خالد بن سلمان قبل تعيينه نائبًا لوزير الدفاع

جاء صدور الأمر الملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، ليكون محطة بارزة على طريق الأمير الشاب في خدمة الملك والوطن.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرًا ملكيًا، مساء أمس السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

من هو الأمير خالد بن سلمان؟

قبل تولّيه المنصب الجديد كنائب لوزير الدفاع، عُيّن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أبريل من عام 2017. وقدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتولى رسميًا منصبه في 21 يوليو من عام 2017.

وتخرج الأمير خالد في كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، ثمَّ انضم إلى القوات الجوية الملكية السعودية، وتلقى تدريبه الأولي في قاعدة راندولف الجوية في سان أنطونيو، تكساس. وتلقى التدريب المتقدم في قاعدة كولومبوس الجوية في كولومبوس، ميسيسيبي. كما درس الحروب الإلكترونية المتقدمة في فرنسا.

وقبل تعيينه سفيرًا للمملكة في واشنطن، عمل الأمير خالد بن سلمان مستشارًا في مكتب وزير الدفاع، ومن ثم مستشارًا في سفارة المملكة في واشنطن.

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وخلال فترة عمله كمستشار في مكتب وزير الدفاع تم تكليفه من قبل ولي العهد بملفات ومسؤوليات عدة.

وكان الأمير خالد ملاصقًا لولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع خلال هذه الفترة أن يستوعب رؤية ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة عسكريًا.

وعمل الأمير خالد بن سلمان طيارًا لطائرة من طراز F-15، وضابطَ استخباراتٍ تكتيكي في القوات الجوية الملكية السعودية.

وقام نائب وزير الدفاع الجديد بالعديد من المهام القتالية الجوية، إبان عمله كطيار في القوات الجوية الملكية السعودية، كجزءٍ من حملة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا وكجزءٍ من عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.

وساعد قرب الأمير خالد بن سلمان من ولي العهد ووزير الدفاع وعمله معه في مكتب وزير الدفاع، على الإلمام بتفاصيل هذه الوزارة الهامة بشكل أكبر، وعلى معرفة الخطط الاستراتيجية لتطويرها التي أعلن مؤخرًا عنها ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.