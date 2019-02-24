شكرا لقرائتكم خبر عن منطاد ولي العهد يبدأ جولته العالمية يونيو القادم والان نبدء بالتفاصيل

دشن منطاد الإمارات في العاصمة البريطانية لندن تصميم منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - للإعلان عن بدء انطلاق جولته العالمية في يونيو القادم من العاصمة الرياض ثم تبوك وصولاً إلى دول العالم.

وأوضح رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري، أن تدشين منطاد سمو ولي العهد السعودي يأتي ضمن النهج المستمر للتقدير المتواصل الذي تقدمه قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود الكبير والمميزة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في دعم الإنجازات العربية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.

وثمن الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لفريق منطاد الإمارات الذي حقق تميزا كبيرا في مشاركاته العالمية لمنطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومنطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والتي نال خلالها الفريق عدداً كبيراً من التكريم والجوائز العالمية التي تعد من أهم المحفزات لإطلاق منطاد سمو ولي العهد.

وقال: إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكدت ركيزة العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين الذي نتج عنها هذا العمل الذي ينطلق بمشاركة وحضور دولي كبير ضمن سعي أبناء الإمارات في تقدير جهود قيادة وشعب المملكة العربية السعودية في نشر السلم الإقليمي والدولي والمحافظة على مكتسبات الأمة العربية والإسلامية.

وبين المنصوري أن منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيشارك ويحلق دولياً إلى جانب منطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من أستراليا واليابان ليحمل من خلالها رسالة الوحدة الأخوية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المضي قدوماً إلى ما فيه من خير للبلدين والأمة العربية والإسلامية في شتى المجالات.