شكرا لقرائتكم مسلح يختطف طائرة متجهة لدبي وهكذا تم إجلاء 142 راكبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن تلفزيون بنغلاديش، أن طائرة كانت متوجهة إلى مدينة دبي تعرضت لمحاولة خطف، قبل أن تنفذ هبوطًا اضطراريًا.

وقالت مصادر إماراتية إن الطائرة تابعة لخطوط بيمان بنغلاديش الجوية، وكانت في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطًا اضطراريًا في مطار شاه أمانات الدولي في مدينة شيتاغونغ.

وأوضحت المصادر أن راكبًا مسلحًا بمسدس حاول اقتحام كابينة الطائرة البنغالية التي كانت متوجهة إلى دبي، فيما تم إجلاء 142 راكبًا بسلام من على متن الطائرة.



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