الان تتابع بلدية القريات تمنع دخول وخروج الإبل إلى سوق الأنعام مؤقتا بسبب “كورونا” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبدالله النعيم- القريات

منعت بلدية محافظة القريات من دخول وخروج الإبل إلى سوق الأنعام بالمحافظة، وذلك بصفة مؤقتة وحتى إشعار آخر حرصًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري، أن قرار الحظر جاء بناءً على توجيهات محافظ القريات كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتقال العدوى بفيروس mers.cov أو ما يعرف بفيروس كورونا الشرق الأوسط.

وأضاف “الشمري”، أن البلدية قامت بحصر الإبل الموجودة داخل السوق، كما تم اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، بمشاركة الجهات ذات الاختصاص.