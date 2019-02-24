بأمر من خادم الحرمين الشريفين الإعفاء عن عدد من المصريين الموقوفين بسجون المملكة

ضمن المتابعة المستمرة في دولة المملكة العربية السعودية ، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بالعفو الملكي عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونيين في المملكة السعودية بقضايا متنوعة ، وذلك تقديراً للشعب المصري الشقيق وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلي بلدة الثاني جمهورية مصر العربية .وذلك من أجل بحث العديد من الأمور والعلاقة بين الدولتين .

خادم الحرمين يأمر بالإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين على قضايا متنوعة

حيث جاء الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين المصرين ، وذلك وفقاً للعديد من الإجراءات والقواعد ذات الصلة المعمول بها ، من اجل أن يتمكن كافة الموقوفين من العودة إلي بلادهم سالمين . هذا وسوف تتولي سفارة جمهورية مصر العربية في السعودية متابعة عودتهم مع كافة الجهات المعنية من أجل العمل علي عوتهم بكل سرعة إلي بلادهم .

هذا وقد شكر واثنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والتي تعكس دور المملكة في الإهتمام ورعاية جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً . هذا تمتلك السعودية ومصر علاقات دبلوماسية ومصالح كبيرة بين الشعبين ، ونتمني نحن في إدارة موقع نجوم مصرية الأمن والأمان للشعبين والدولتين ، وأن يحفظ الله الدول العربية من الفتن والشر .