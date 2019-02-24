شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يتفقد المرافق الصحية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة صباح اليوم (الأحد) عدداً من المنشآت والمرافق الصحية بمحافظة جدة يرافقه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشغل بن مسفر السيالي.

واستهل الربيعة جولته التفقدية بزيارة مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية، حيث كان في استقباله مدير المستشفى الدكتور ياسر الغامدي وقيادات المستشفى الصحية، ثم اطلع على مختلف أقسام المستشفى بدءاً من الطوارئ وتجربة المريض إلى جانب العيادات الخارجية، وشؤون المرضى وعدد من الأقسام الإدارية.

كما تفقد مستشفى العزيزية للوقوف على حاجاته والاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.

وحث الوزير العاملين في هذه المرافق على تلمّس حاجات المرضى وتلبية متطلباتهم، والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة.