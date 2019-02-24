شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة: افتتاح 25 نادياً للحي للبنين والبنات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)
تطلق وزارة التعليم بداية مارس القادم 25 ناديا للحي في منطقة المدينة المنورة والمحافظات والمراكز منها 12 ناديا للبنين و13 ناديا للبنات ليصبح العدد الإجمالي للأندية في المنطقة 50 ناديا.
وشمل التوزيع الجديد الأحياء ذات الكثافة السكانية منها أحياء وعيرة والجرف وطيبة وذلك بهدف استثمار أقصى الموارد والفرص المتاحة لدى المؤسسات التعليمية لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية جاذبة ومشوقة لأكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات بإشراف شركة تطوير للخدمات التعليمية.
وتركز برامج فعاليات أندية الأحياء على برامج ترفيهية شيقة وجاذبة من خلال أربعة مسارات رئيسية هي: الترفيهي، والسياحي، والوظيفي، والتطوعي، بمشاركة جميع الطلبة (بنين - بنات) بمختلف مراحلهم العمرية ومساراتهم التعليمية (التعليم العام، التعليم الجامعي، وغيرهم من الطلبة الملتحقين بالمسارات التعليمية والتقنية والشراكه المجتمعية).
وينتظر أن يصبح الإجمالي لعدد الأندية للبنين والبنات 100 نادٍ في عام 2020.
يذكر أن اللجنة الإشرافية عقدت اجتماعات وورش عمل خلال الأسبوع الماضي مع مديري الأندية التنفيذيين لتوضيح طريقة العمل وكيفية تنفيذ البرامج والفعاليات.
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