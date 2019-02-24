نائب أمير مكة يطلع على خطط مجلس بلدي جدة المستقبلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة، رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة، عبدالله المحمدي، يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال المجلس، وخططه المستقبلية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك دوره في تمثيل أهالي جدة وإيصال أصواتهم للجهات الخدمية ذات العلاقة.