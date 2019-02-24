السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة
استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة، رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة، عبدالله المحمدي، يرافقه عدد من أعضاء المجلس.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال المجلس، وخططه المستقبلية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك دوره في تمثيل أهالي جدة وإيصال أصواتهم للجهات الخدمية ذات العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يطلع على خطط مجلس بلدي جدة المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.