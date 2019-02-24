بحث سبل تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين المملكة وبريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في مكتبه اليوم ، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون بول كوليس.

وأشاد بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، والتي تأتي امتدادا لرغبة واهتمام قيادتي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وبريطانيا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.