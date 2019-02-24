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التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مدينة شرم الشيخ، اليوم؛ وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجار رينكيفيتش، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره بجمهورية لاتفياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-24
التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مدينة شرم الشيخ، اليوم؛ وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجار رينكيفيتش، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
05:32 PM
على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في مصر
التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مدينة شرم الشيخ، اليوم؛ وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجار رينكيفيتش، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
، وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره بجمهورية لاتفيا ،
المصدر : الخليج 365
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