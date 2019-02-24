، محافظ الخرج يؤدي الصلاة على الشهيد "النجعي" وينقل تعازي القيادة ،

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أدّى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح اليوم، صلاة الميت على الشهيد الوكيل رقيب عيسى بن حسن النجعي، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.
كما أدى الصلاة على الشهيد مدير إدارة شؤون الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بوزارة الحرس الوطني العميد محمد بن مسفر المالكي، وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين.
وعقب الصلاة، نقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وتعازي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه إلى أسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكداً تقدير الجميع لما يقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عنه.
محافظ الخرج يؤدي الصلاة على الشهيد "النجعي" وينقل تعازي القيادةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-24
أدّى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح اليوم، صلاة الميت على الشهيد الوكيل رقيب عيسى بن حسن النجعي، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.
كما أدى الصلاة على الشهيد مدير إدارة شؤون الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بوزارة الحرس الوطني العميد محمد بن مسفر المالكي، وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين.
وعقب الصلاة، نقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وتعازي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه إلى أسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكداً تقدير الجميع لما يقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عنه.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
05:31 PM
استُشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة
أدّى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح اليوم، صلاة الميت على الشهيد الوكيل رقيب عيسى بن حسن النجعي، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.
كما أدى الصلاة على الشهيد مدير إدارة شؤون الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بوزارة الحرس الوطني العميد محمد بن مسفر المالكي، وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين.
وعقب الصلاة، نقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وتعازي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه إلى أسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكداً تقدير الجميع لما يقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عنه.
، محافظ الخرج يؤدي الصلاة على الشهيد "النجعي" وينقل تعازي القيادة ،
المصدر : الخليج 365
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