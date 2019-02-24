، "البيئة" تعلن عن 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء ،

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علنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توافر 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.
وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري، أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد.
وأشار عسيري إلى أن شروط التعاقد تشمل: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عما هو محدد للوظيفة المرشح عليها، وأن يكون حاصلاً على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية، وألا يكون المتعاقد معه مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى، إضافة إلى أن يكون لائقاً صحيّاً وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية، وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر عمله.
ودعا الراغبين من المواطنين والمواطنات إلى الاطلاع على المسميات والتقديم على الوظائف، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة: WWW.MEWA.GOV.SA ، ثم الدخول إلى أيقونة التوظيف، بدءاً من يوم الثلاثاء القادم 21/ 6/ 1440هـ، ولمدة عشرة أيام.
"البيئة" تعلن عن 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
علنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توافر 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.
وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري، أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد.
وأشار عسيري إلى أن شروط التعاقد تشمل: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عما هو محدد للوظيفة المرشح عليها، وأن يكون حاصلاً على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية، وألا يكون المتعاقد معه مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى، إضافة إلى أن يكون لائقاً صحيّاً وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية، وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر عمله.
ودعا الراغبين من المواطنين والمواطنات إلى الاطلاع على المسميات والتقديم على الوظائف، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة: WWW.MEWA.GOV.SA ، ثم الدخول إلى أيقونة التوظيف، بدءاً من يوم الثلاثاء القادم 21/ 6/ 1440هـ، ولمدة عشرة أيام.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
05:28 PM
مشمولة بسلم الرواتب بالتعاقد
علنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توافر 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.
وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري، أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد.
وأشار عسيري إلى أن شروط التعاقد تشمل: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عما هو محدد للوظيفة المرشح عليها، وأن يكون حاصلاً على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية، وألا يكون المتعاقد معه مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى، إضافة إلى أن يكون لائقاً صحيّاً وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية، وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر عمله.
ودعا الراغبين من المواطنين والمواطنات إلى الاطلاع على المسميات والتقديم على الوظائف، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة: WWW.MEWA.GOV.SA ، ثم الدخول إلى أيقونة التوظيف، بدءاً من يوم الثلاثاء القادم 21/ 6/ 1440هـ، ولمدة عشرة أيام.
، "البيئة" تعلن عن 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء ،
المصدر : الخليج 365
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