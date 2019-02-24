، نائب رئيس هيئة الأركان: "خالد بن سلمان" خبرة عسكرية وقيادية مميزة ،

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رفع نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع، مشيراً إلى أن سموه ليس غريباً على وزارة الدفاع لما يمتلكه من خبرة عسكرية وقيادية مميزة.
وقدّم نائب رئيس هيئة الأركان العامة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، ولسمو نائب خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله- بمناسبة صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
واختتم تصريحه داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، سائلاً الله لوطننا المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
نائب رئيس هيئة الأركان: "خالد بن سلمان" خبرة عسكرية وقيادية مميزةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-24
رفع نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع، مشيراً إلى أن سموه ليس غريباً على وزارة الدفاع لما يمتلكه من خبرة عسكرية وقيادية مميزة.
وقدّم نائب رئيس هيئة الأركان العامة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، ولسمو نائب خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله- بمناسبة صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
واختتم تصريحه داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، سائلاً الله لوطننا المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
05:03 PM
رفع شكره للقيادة على صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين بالجنوبي
رفع نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع، مشيراً إلى أن سموه ليس غريباً على وزارة الدفاع لما يمتلكه من خبرة عسكرية وقيادية مميزة.
وقدّم نائب رئيس هيئة الأركان العامة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، ولسمو نائب خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله- بمناسبة صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
واختتم تصريحه داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، سائلاً الله لوطننا المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
، نائب رئيس هيئة الأركان: "خالد بن سلمان" خبرة عسكرية وقيادية مميزة ،
المصدر : الخليج 365
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