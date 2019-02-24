7 حالات يحق لوزارة العمل نقل خدمات العمالة المنزلية إلى صاحب عمل آخر

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الحالات التي يمكن للوزارة نقل خدمات العمالة المنزلية إلى صاحب عمل آخر.

وأوضحت الوزارة في مقطع مصور ضمن رسائلها التوعوية لنشر الثقافة العمالية، أنه يمكن نقل العمال لصحاب عمل أخر وفقا للحالات الآتية:

1- في حالة تأخر صاحب العمل عن دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية أو متفرقة.

2- تأخر صاحب العمل في استقبال العامل أو العاملة من المطار أو دار الإيواء لمدة 15 يوما من تاريخ الوصول.

3- تأخر صاحب العمل في استخراج تصاريح إقامة العمل أو تجديدها.

4- استغلال صاحب العمل للعامل بتأجير خدماته للغير، أي أنه يعمل لحسابه عند أشخاص آخرين لحسابه ليسوا من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وذلك دون علم العامل.

5- تكليف العامل بأعمال تهدد صحته و تشكل خطورة على حياته.

6- إساءة معاملة العامل من قبل صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته.

7- إذا تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظر الشكوى المرفوعة من العامل، أو التقدم ببلاغ تغيب غير صحيح.