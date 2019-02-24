وزير الحرس الوطني يشكر القيادة بمناسبة صرف راتب شهر مكافأة للمرابطين

شكر الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إثر صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، تقديرًا لأبناء هذا الوطن المخلصين من مختلف القطاعات العسكرية، لما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات فداءً للدين والوطن.

ونوّه وزير الحرس الوطني بما تحظى به جميع القطاعات العسكرية من اهتمام بالغ وتطوير مستمر من خادم الحرمين الشريفين ونائبه، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يكتب النصر والعزة والتمكين لأبطالنا البواسل.

وكان نائب الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر ثلاثة أوامر، تضمنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي، وتعيين الأمير «خالد بن سلمان» نائبًا لوزير الدفاع، وتعيين ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لخادم الحرمين بالولايات المتحدة.

وجاء في البيان «تكريمًا منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديرًا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن أمرنا بما هو آت : أولًا: صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».